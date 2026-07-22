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Fray Bentos será la sede del segundo Campeonato Binacional de Asadores

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Wednesday, 22 July 2026 11:49

La ciudad de Fray Bentos, en Río Negro, recibirá los días 1 y 2 de agosto una nueva edición del Campeonato Binacional de Asadores, una competencia que reunirá a equipos de Uruguay y Argentina en el Galpón 54 del ex Frigorífico Anglo, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El evento se desarrollará durante dos jornadas. El sábado, desde el mediodía, se realizarán actividades con feria de emprendedores, propuestas gastronómicas y espectáculos, mientras que el domingo se llevará adelante la competencia, con la participación de veinte equipos que buscarán obtener el primer puesto del certamen.

Desde la Intendencia de Río Negro señalaron que la actividad cuenta con el respaldo de la Asociación Uruguaya de Asadores (AUA), el apoyo del Instituto Nacional de Carnes (INAC), la Unión de Vendedores de Carne y El Dorado.

Además, durante el fin de semana los asistentes podrán acompañar la competencia y recorrer el entorno del Sitio Patrimonio Mundial Anglo, donde se desarrollará la propuesta gastronómica.

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