Asalto a una mujer quedó esclarecido luego de que el agresor dejara su tobillera electrónica en el lugar

La Justicia condenó a un hombre de 36 años por una rapiña cometida en Pando, tras un episodio registrado días pasados en la vía pública.

De acuerdo con la información del caso, la víctima fue interceptada cuando salía de su domicilio. El agresor se aproximó bajo el pretexto de formular una consulta y, en ese contexto, la empujó y se produjo un forcejeo. La mujer cayó al suelo y resultó lesionada, mientras el individuo se apoderaba de su monedero con dinero y otros efectos personales.

Durante la fuga, el autor perdió el dispositivo de monitoreo electrónico que llevaba colocado. El aparato fue hallado en el lugar por un familiar de la víctima y posteriormente entregado a efectivos policiales que acudieron tras la denuncia.

Con los datos aportados por la Dirección de Monitoreo Electrónico, los investigadores identificaron al sospechoso, quien cuenta con antecedentes penales por diversos delitos.

La mujer fue asistida por personal médico y más tarde ratificó la denuncia, aportando además registros fílmicos que contribuyeron a la investigación.

El Juzgado Letrado de Pando de 7° Turno dispuso la condena del imputado por ser "autor penalmente responsable de un delito de rapiña", imponiéndole una pena de cuatro años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

