Simuló ser un trabajador rural tras hurtar en una vivienda y embestir a un testigo con su automóvil

Details Friday, 27 February 2026 11:44

Un hombre de 25 años fue condenado a 14 meses de prisión por la Justicia de Canelones, luego de hurtar herramientas de una vivienda en construcción en la zona rural de Los Cerrillos y embestir con su auto a un vecino que intentó detenerlo.

El episodio se registró días atrás, cuando dos personas ingresaron a un predio en construcción sobre la Ruta 36.

Tras forzar una puerta-ventana, se llevaron herramientas eléctricas (amoladoras, taladros, niveles láser) y otros objetos de valor.

Un vecino de la zona, que advirtió un Fiat 1 rojo sospechoso, concurrió al lugar para investigar. Al intentar detenerlos, los responsables aceleraron y lo atropellaron, provocando que la víctima fuera lanzada por el aire.

El hombre sufrió un esguince de rodilla y diversas contusiones, debiendo recibir atención en un centro de salud cercano.

Efectivos de la Seccional 3, que patrullaban la Ruta 36, divisaron el vehículo en fuga. Tras una corta persecución, los delincuentes abandonaron el auto con el motor encendido y la mercadería robada, escapando a pie por terrenos lindantes.

Poco después, la policía recibió un aviso sobre un hombre sin remera que había pedido ayuda a un jinete. Los agentes interceptaron el caballo en el kilómetro 37,800 de la Ruta 36 y detuvieron a un hombre de iniciales F. A. D. D., quien contaba con antecedentes por rapiña y receptación, y viajaba montado a caballo simulando ser un trabajador rural.

Aunque el detenido alegó que se encontraba en la zona realizando tareas de doma, las cámaras de videovigilancia de Aguas Corrientes lo ubicaron como el conductor del vehículo implicado en el hurto. La Policía Científica también relevó huellas y ADN en el auto abandonado que confirmaron su participación.

F. A. D. D. fue llevado ante el Juzgado Letrado de Canelones de 4° Turno, donde fue condenado por ser “autor responsable de un delito de hurto especialmente agravado en reiteración real con un delito de lesiones personales.”, a la pena de 14 meses de prisión efectiva.

