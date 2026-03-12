Thursday, 12 March 2026

 
Gran desfile de carnaval en la ciudad 18 de Mayo

Details
Thursday, 12 March 2026 14:04

El próximo sábado 14 de marzo, a partir de las 19:30 horas, 18 de Mayo vivirá el cierre del Carnaval 2026 con un desfile que recorrerá la avenida El Dorado, desde Pérez Castellano hasta Grito de Asencio.

Según informaron desde el Municipio de 18 de Mayo, la invitación es abierta a toda la población, recomendando a quienes asistan llevar sillas y entusiasmo para disfrutar del espectáculo.

El desfile contará con la participación de diversos grupos artísticos y comparsas, entre ellos La Colgadera, La Reina del Barro, la Escuelita de Candombe Raíces, Lonjas de Cuareim, Lonjas del San Marcos, Kalumkembé, Lonjas de Belgrano, Candombe Rebelión, Proyecto Samba, Unidos da Força, y los humoristas Corchito y su Banda.

Casas naturales

July 11, 2022

