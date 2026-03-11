La Justicia condenó al segundo implicado en rapiña contra una mujer en Las Piedras

Details Wednesday, 11 March 2026 11:54

La Justicia condenó al segundo implicado en una rapiña registrada el 17 de febrero en la ciudad de Las Piedras.

El caso tuvo como víctima a una mujer de 28 años que aguardaba un ómnibus cuando fue abordada por los delincuentes.

El hecho se registró en la intersección de las calles Blandengues y Virgen de Lourdes. En ese lugar, la mujer fue sorprendida por dos individuos que circulaban en una motocicleta.

Bajo amenazas con un arma de fuego, los autores le arrebataron sus pertenencias, entre ellas una mochila, dinero y documentos personales.

La denuncia dio inicio a una investigación por parte de efectivos de la Seccional 21, quienes realizaron un relevamiento de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona y en puntos cercanos.

El análisis de las imágenes permitió seguir el trayecto realizado por los sospechosos luego del asalto.

A partir de esas actuaciones, los investigadores lograron ubicar una vivienda en el barrio San Francisco Chico. En ese lugar fue localizada la motocicleta presuntamente utilizada durante el ilícito, además de otros objetos vinculados al caso.

Con una orden judicial se llevó adelante un allanamiento en la vivienda, procedimiento en el que fue detenido S.I.P.O. de 31 años (poseedor de antecedentes por hurtos y violencia privada). El hombre se encuentra privado de libertad desde el 20 de febrero por su vinculación con el episodio.

Las actuaciones continuaron para dar con el segundo implicado. Mediante tareas de inteligencia y el análisis de distintos elementos recabados durante la investigación, los policías establecieron la identidad de M.P.N.S. de 39 años (poseedor de un antecedente por suministro en el año 2010).

El individuo se encontraba en un centro de rehabilitación en el departamento de Lavalleja, donde fue detenido y posteriormente trasladado para comparecer ante la Fiscalía.

Días pasados, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de 8° Turno de Las Piedras, a cargo de la Juez Letrado Dra. A. Gatto de Souza Flores, condenó a M.P.N.S. por ser “autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravada”, imponiéndole una pena de cinco años y cuatro meses de penitenciaría.

Espacio patrocinado