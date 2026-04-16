Aclaran hecho donde menor fue herido de bala en la ciudad 18 de Mayo

Details Thursday, 16 April 2026 14:09

Efectivos del Área de Investigaciones de Las Piedras lograron esclarecer un hecho en el que un niño de 8 años resultó herido por disparos de arma de fuego.

El episodio ocurrió el pasado 3 de abril, en la intersección de Cebollatí y San Isidro, en jurisdicción de la Seccional 30 de ciudad 18 de Mayo.

De acuerdo a la información recabada, dos individuos que circulaban en moto efectuaron disparos luego de un altercado con un ciclista, hiriendo de forma accidental al menor, que se encontraba jugando en la zona. El niño fue trasladado al sanatorio CRAMI, donde se le diagnosticaron heridas de arma de fuego en glúteo y muslo.

En el marco de la investigación, y mediante una primera inspección en la vivienda de uno de los sospechosos, autorizada por su madre, se incautaron 12 vainas. A su vez, el análisis de registros de videovigilancia del Ministerio del Interior permitió identificar a los presuntos involucrados.

Días atrás, y en cumplimiento de órdenes de allanamiento, se realizaron dos procedimientos simultáneos. En una vivienda ubicada en Cebollatí y Perú, fue detenido L.X.R.S., de 24 años (poseedor de un antecedente penal por lesiones personales), incautándose además dos teléfonos celulares. En otra vivienda, situada en el asentamiento Calcuta, fue detenido un adolescente de 17 años, a quien también se le incautaron equipos de telefonía móvil.

Puestos a disposición de la Justicia, el adolescente fue formalizado por la “presunta autoría de una infracción gravísima y dos graves tipificadas como: homicidio especialmente agravado en grado de tentativa, porte de arma en lugares públicos y tráfico interno de armas y municiones”. Como medida cautelar, se dispuso su internación en dependencias del INISA con medidas de seguridad durante el proceso, mientras que para L.X.R.S. se establecieron medidas limitativas por el plazo de 180 días.

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