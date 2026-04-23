Capacitación en línea para cuidadores de las personas mayores en Canelones

Details Thursday, 23 April 2026 13:10

La Intendencia de Canelones lanzó un ciclo de formación en línea y gratuito dirigido a cuidadores de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM) y a todas las personas que ejercen algún tipo de cuidado a esta población.

El referente del Área de Personas Mayores de la comuna, Carlos García, subrayó que el público objetivo al que quieren llegar es, principalmente, las personas que trabajan en los residenciales, “con una formación que desde el área esté presente para el mejor cuidado de las personas mayores”.

Participaron del lanzamiento la prosecretaria general, Sandra Saffores, y la directora general de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido, quien expuso que a lo largo del año se realizarán talleres sobre este tipo de cuidados en todos los municipios del departamento.

Señaló Garrido que “en el marco del Mes de los Cuidados venimos trabajando fuertemente con el Sistema de Cuidados del Gobierno y con el Banco de Previsión Social (BPS), pensando en una experiencia local bien canaria, que es la de trabajar con un sistema de cuidados comunitarios en todos los centros BPS de todo el departamento. Estamos diseñando lo que va a ser esa intervención de las tres instituciones en cada uno de los complejos del BPS del departamento”.

La médica geriatra del área, Rosana Quintán, señaló que la iniciativa surgió de la propia demanda de las personas mayores de Canelones. “Ellos plantearon desde hace mucho tiempo la inquietud sobre la calidad de vida que tenían las personas que viven en instituciones, entonces, de ahí surgió nuestra intención de aportar desde el área con la capacitación de los cuidadores”, dijo.

Además, Quintán explicó brevemente que este primer ciclo de formación está compuesto de tres módulos temáticos. El primero se centra en la autonomía que debe tener la persona mayor para poder tener un “envejecimiento exitoso, con la menor dependencia posible de las personas que lo rodean”.

El segundo ciclo entra al mundo de los cuidados médicos. Quintán explicó que “este módulo fue revisado y editado por el Licenciado en Enfermería Gerardo Bruzzone, y enseña la forma correcta de “cuidar la piel y técnicas para movilizaciones”, entre otros cuidados de suma importancia.

Agregó que “todas las cosas que los cuidadores hacen a diario, que muchas veces lo hacen sin saber, sin tener técnicas que son muy sencillas, que les facilitan el trabajo y que a su vez los cuidan a ellos mismos”.

El tercer módulo se basa en las patologías mentales que presentan a veces las personas mayores.

Quintán señaló al respecto: “No es específicamente sobre demencia, abarca otros aspectos que los cuidadores tienen que saber reconocer. Ellos, que están día a día con los pacientes, tienen que saber reconocer cuando ese paciente tiene un cambio brusco en su conducta o en su desempeño. Ellos son los que tienen que defender ante las familias o los médicos de emergencia que no conocen a ese paciente, que se enfrentan a él por primera vez”.

Para acceder a la capacitación en línea, los interesados deben inscribirse en la página del Instituto de Estudios Canarios a través del siguiente link de inscripción: (https://imcanelones.gub.uy/canelonestecuida). Allí se les proporcionará una clave de acceso para ingresar al material.

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