Durazno busca replicar el modelo de videovigilancia y monitoreo de Canelones

Details Tuesday, 12 May 2026 14:30

La Intendencia de Canelones recibió a autoridades de la Intendencia de Durazno y empresas proveedoras para compartir el funcionamiento de su Unidad de Monitoreo y Observatorio Canario. Tras dos años de implementación en 32 municipios, el sistema opera con 1.400 cámaras mediante un convenio con el Ministerio del Interior.

Sergio Pereira, subdirector de Administración de Canelones, destacó que la herramienta aporta a la seguridad y otras áreas de gestión: “Se le puede dar utilidad en materia de tránsito, de gestión ambiental y en todo lo que puede colaborar a la hora de generar políticas públicas en la Intendencia y los diferentes gobiernos municipales”, afirmó.

La delegación de Durazno analizó los procedimientos técnicos con el objetivo de replicar el modelo. El jerarca canario adelantó que el centro, considerado de última generación, proyecta un crecimiento importante: “Tenemos una ampliación prevista para llegar a las 3.000 cámaras”, expresó. Asimismo, se confirmó que en mayo se sumarán nuevos controladores de monitoreo.

Por su parte, la directora de Administración de Durazno, Gabriela Santacruz, subrayó la relevancia de conocer la dinámica descentralizada del sistema. “Nos pareció una instancia super valiosa porque estamos queriendo implementar la misma dinámica en Durazno, atendiendo la realidad de nuestro departamento”, manifestó. Santacruz valoró el contacto con proveedores y el trabajo conjunto con el Ministerio, concluyendo que “compartimos buenas prácticas y el funcionamiento en conjunto con el Ministerio del Interior”.

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