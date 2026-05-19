El presidente Orsi cedió en comodato una obra de Miguel Ángel Pareja al museo homónimo de Las Piedras

Details Tuesday, 19 May 2026 13:38

En el marco del Día Internacional de los Museos, el presidente de la República, Yamandú Orsi, entregó en comodato un cuadro de Miguel Ángel Pareja para que se incorpore a la colección del museo que lleva su nombre, ubicado en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja de la ciudad de Las Piedras.

Con este acto, Orsi se convierte en el primer mandatario uruguayo en otorgar una obra a un museo nacional en 126 años, un hecho que no ocurría desde el año 1900, cuando lo hizo el entonces presidente Juan Lindolfo Cuestas.

Durante su discurso, el jefe de Estado explicó que la pieza artística fue un obsequio recibido por parte de una familia. Tras mantener un diálogo con el director general de Cultura de Canelones, Sergio Machín, el presidente resolvió el destino del cuadro, señalando que “lo mejor era que se pudiera exhibir y se pudiera quedar en Las Piedras”.

Foto: Intendencia de Canelones

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