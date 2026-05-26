Finaliza capacitación ONFI/CONMEBOL para cerca de 280 entrenadores de fútbol infantil en Canelones

Details Tuesday, 26 May 2026 14:08

La Intendencia de Canelones entregó los primeros diplomas y carnés de la Licencia C de entrenadores de fútbol infantil (ONFI/CONMEBOL), como parte de un programa gratuito que alcanzó a cerca de 280 personas.

Días pasados, en el Espacio Dínamo de Atlántida, unos 130 técnicos de las ligas Costa de Oro, Interbalnearia, Regional del Este y Regional Noreste recibieron su certificación. El 29 de mayo se completará la entrega con la Liga Regional del Sur (La Paz, Las Piedras, Progreso, 18 de Mayo), la Liga Barros Blancos (eje de la Ruta 8) y la Liga Fundadora (ciudad de Canelones). Según informó la comuna, el programa educativo se financió mediante un convenio donde la Intendencia de Canelones aportó el cuerpo docente y ONFI otorgó la habilitación y certificación del curso.

Lorena Viera, directora del Área de Fútbol Infantil de la Dirección General de Deportes, puntualizó que el plan de estudio incluyó contenidos técnicos, deportivos y emocionales, bajo la premisa de colocar “al niño como eje central de la actividad”.

El coordinador de selecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Jorge Giordano, explicó que esta instrucción formalizada “cambia sustancialmente el trabajo formativo”. Giordano señaló que el tramo comprendido entre los seis y los doce años de edad constituye “la edad de oro del niño”, una etapa determinante para el desarrollo tanto humano como deportivo. En ese sentido, sostuvo que una mayor preparación por parte de los formadores generará beneficios directos en el futuro del fútbol uruguayo.

Foto: Intendencia de Canelones

Espacio patrocinado