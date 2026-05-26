Tuesday, 26 May 2026

 
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Incautan más de 8.000 kilos de carne por comercialización irregular

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Tuesday, 26 May 2026 13:44

La Brigada Departamental de Seguridad Rural de Montevideo incautó 8.081 kilogramos de carne vacuna y productos cárnicos tras dos allanamientos vinculados a la venta informal en redes sociales.

La investigación comenzó meses atrás por la denuncia de una ciudadana que compró un animal faenado que, según afirmó, "habría sido entregado sin refrigeración ni condiciones sanitarias adecuadas". En el esclarecimiento del hecho trabajaron coordinadamente la Policía, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y la Fiscalía.

En las viviendas se hallaron cámaras de frío y cajas con cortes sin las condiciones de conservación requeridas. Al constatar fallas de higiene e inocuidad para el consumo humano, el INAC intervino la mercadería y ordenó su destrucción en la Usina de Felipe Cardozo.

Fiscalía dispuso el emplazamiento de tres personas mayores de edad, familiares entre sí y sin antecedentes penales, mientras continúan las diligencias del caso.

Foto: Ministerio del Interior

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