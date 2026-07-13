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Detienen en Canelones al presunto autor de amenazas telefónicas contra el ministro del Interior

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Monday, 13 July 2026 13:40

Un hombre de 30 años fue detenido en Barros Blancos, Canelones, en el marco de la investigación por las amenazas de muerte dirigidas al ministro del Interior, Carlos Negro. Las llamadas fueron realizadas el pasado sábado al servicio 911 y a la línea 0800 5000 del Ministerio del Interior.

Tras rastrear el origen de las comunicaciones, la Policía allanó una vivienda, donde incautó teléfonos celulares. El detenido, que no tiene antecedentes penales, admitió haber realizado las llamadas y declaró que estaba bajo los efectos de estupefacientes.

La Fiscalía de Pando quedó a cargo del caso. Las autoridades descartaron cualquier nexo entre el sospechoso y bandas criminales, manejando la hipótesis de que la comunicación fue una broma realizada por el autor.

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