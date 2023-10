Cervini anuncia prontas mejoras en la Policlínica 18 de Mayo

Details Sunday, 29 October 2023 08:37

El diputado del Partido Colorado Walter Cervini, confirmó en el Parlamento el avance de las obras de ampliación de la policlínica 18 de Mayo. Expuso que ese centro de salud “tiene que hacer más atenciones diarias y naturalmente que la policlínica de 18 de Mayo, con una puerta de emergencia 24 horas, puede ser muy útil para destrabar, desagotar, aliviar esa puerta del hospital Dr. Espínola de Las Piedras”. Recordó el legislador que “en el 2019 presentamos a través de nuestros concejales esa posibilidad". Dijo que estuvo "de recorrida por las actuales obras con el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, quien estuvo reunido con nosotros, con vecinos, con la comisión de la policlínica y con los funcionarios de la policlínica”.

Prosiguió Cervini su exposición diciendo que en ese momento “le manifestamos que nuestra intención de años pasados no se había podido concretar en el Gobierno anterior, era que la policlínica contara con la puerta de atención las 24 horas, cosa que sin haber contemplado esa puerta en la obra anterior era un poco difícil porque se necesitaba una obra mayor, no solamente la dotación de personal y de recursos que esto conlleva. Fue así que el presidente de ASSE se mostró muy abierto a nuestro planteo y se decidió empezar con la obra de la ampliación de la policlínica para preparar la puerta de atención de 24 horas en donde nosotros, con un planteamiento más ambicioso de lo que presentamos desde el año 2019". Confirmó que "las obras comenzaron en el mes de septiembre y se espera finalizarlas a fines de diciembre o enero de 2024”. Cervini dijo que otro planteo para la zona es “llegar a tener la ambulancia propia para poder hacer los traslados al CTI de Las Piedras, que no teníamos en el departamento, y fue inaugurado en este periodo de gobierno. Con una ambulancia propia vamos a andar mucho mejor”. Reconoce el legislador que “esta obra y la dotación de servicios es algo ambicioso, pero el Gobierno viene dando respuesta y desde parte de los vecinos de 18 de Mayo nos sentimos contentos con esta puerta que va a tener médico de atención general las 24 horas. Allí se va a dotar con enfermería, se va a dotar con personal administrativo, se van a incorporar trabajadores en la parte de seguridad de dicha puerta”. “Cuando la obra de la puerta de 24 horas esté terminada, allí van a haber más horas de atención en pediatría, más horas de atención en medicina general. Justamente hoy señor presidente, que es 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, esta policlínica va a contar con muchas más horas para psiquiatría de adultos, que era un debe que teníamos y creo que hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, es muy importante recalcarlo”. Al cierre de su exposición en el Parlamento, el legislador colorado manifestó “una alegría muy grande haber dado el puntapié inicial desde el año 2019. Esto muestra que los vecinos trabajan. Cuando unidamente y con autoridades como las que hay en el momento, que dan respuesta, se pueden lograr buenas cosas para nuestra ciudad y eso nos pone contentos”.