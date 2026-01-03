Sunday, 04 January 2026

 
Maduro llega a Nueva York tras su arresto y  EE. UU. anuncia transición en Venezuela

Saturday, 03 January 2026 23:39

Tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, en una operación militar de Estados Unidos realizada durante la madrugada de este sábado en Caracas, la atención internacional se concentró en las declaraciones posteriores del presidente Donald Trump, de su gabinete y de las Fuerzas Armadas.

Desde Washington se indicó que el operativo fue planificado durante varios meses y que no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que su administración ejercerá de forma transitoria el control del país hasta que se concrete un proceso de transición que, según señaló, sea seguro y ordenado. En ese marco, anunció que empresas petroleras estadounidenses se instalarán en Venezuela con el objetivo de recomponer la infraestructura energética y reactivar la producción.

Por otra parte, Trump difundió en su cuenta oficial de la red Truth Social una imagen en la que se observa a Nicolás Maduro a bordo del buque USS Iwo Jima, utilizado para su traslado hacia Estados Unidos.

Posteriormente, Maduro y Flores fueron llevados en una aeronave militar que aterrizó en una base aérea del estado de Nueva York, donde deberán enfrentar cargos ante la Justicia federal.

Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez rechazó la intervención, reiteró que Maduro continúa siendo el presidente de Venezuela y exigió su liberación. En paralelo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas anunció la convocatoria a una reunión de emergencia para este próximo lunes, a pedido de Colombia y con el apoyo de Rusia y China.

