Exitoso regreso: Artemis II completa su misión y ameriza en el Pacífico

Details Saturday, 11 April 2026 00:44

La misión Artemis II de la NASA culminó con éxito este viernes tras el amerizaje de la nave Orión en el océano Pacífico, frente a la costa de California. A las 20:07 (hora del Este, 21:07 en Uruguay), la cápsula tocó el agua asistida por paracaídas, completando así un viaje de casi diez días alrededor de la Luna con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo.

El reingreso a la atmósfera marcó uno de los momentos más críticos de la misión, con la nave alcanzando velocidades 35 veces superiores a la del sonido y soportando intensas temperaturas. Durante el descenso, Orión desplegó primero paracaídas estabilizadores y luego los principales, reduciendo su velocidad hasta garantizar un amerizaje seguro. Minutos antes, se había producido la separación del módulo de servicio, que se desintegró sin riesgos sobre el Pacífico.

Tras el amerizaje, equipos conjuntos de la NASA y fuerzas militares estadounidenses iniciaron las tareas de recuperación. Los astronautas serán trasladados en helicóptero al buque USS John P. Murtha, donde recibirán evaluaciones médicas iniciales antes de regresar al Centro Espacial Johnson en Houston. La cápsula Orión, en tanto, será llevada a Florida para un exhaustivo análisis técnico que permitirá avanzar en futuras misiones del programa Artemis.

Foto: Captura NASA

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