Servicio Secreto frustra un intento de magnicidio contra el presidente Donald Trump

Details Monday, 27 April 2026 13:33

El presidente Donald Trump fue evacuado de emergencia el pasado sábado tras un tiroteo durante la Cena de Corresponsales en el hotel Washington Hilton, ubicado en la ciudad de Washington D. C., Estados Unidos.

El Servicio Secreto interceptó al atacante, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, quien intentó irrumpir en el salón principal armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Un agente resultó herido en el enfrentamiento, pero su chaleco antibalas evitó lesiones fatales.

El sospechoso, un profesor de California sin antecedentes extremistas conocidos, dejó un manifiesto con fuertes críticas políticas antes del ataque. Tras ser detenido en el vestíbulo del hotel, Allen enfrenta cargos federales por agresión con arma de fuego y asalto a un oficial. El FBI mantiene abierta la investigación para determinar si existen vínculos con actores externos o si se trató de una acción solitaria motivada por el clima de polarización en el país.

El mandatario, quien salió ileso, elogió la "rápida y valiente" respuesta de su seguridad. El incidente ha reabierto el debate sobre la protección de figuras públicas en Estados Unidos, siendo este el tercer atentado o amenaza directa que Trump enfrenta desde 2024.

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