En próximos días INAVI comenzará el pago de indemnización a productores por la sequía

Details Friday, 13 October 2023 02:33

El INAVI comunicó con fecha 11 de octubre de 2023 que "ha recibido de parte del MGAP, la notificación del Decreto N° 294/2023, por el cual se habilita al Instituto a destinar parte de los recursos del Fondo de Granizo para indemnizar a los viticultores afectados por la sequía en la cosecha 2023". "Esta indemnización -explica INAVI- no cubrirá el total de la pérdida que han tenido los productores, sino que será un apoyo ante una situación climática adversa. En este sentido, se están haciendo las coordinaciones necesarias para comenzar con el pago de las indemnizaciones a partir de la próxima semana. Es de destacar que ésta será una indemnización histórica, puesto que alcanzará a todos los vitivinicultores de nuestro país. A efectos de llevar un orden, cada viticultor recibirá el llamado de INAVI, informándole día, horario y documentación que deberá presentar para recibir el pago. Se recuerda que un requisito que se solicitará para acceder al mismo es haber completado el Censo Vitivinícola".

Agrega el comunicado: "Es muy importante tener presente que el pago a cada viticultor se realizará en el día y horario para el que será citado. Se agradece especialmente no concurrir fuera los mismos, porque no será posible efectuarles el pago. Aquellos viticultores que por alguna razón no puedan presentarse el día que fueron convocados, deberán esperar a ser citados nuevamente, en un segundo llamado".