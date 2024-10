Orsi criticó al gobierno y no mostró interés en debatir con Ojeda: “viene allá atrás, tercero; es entendible, tiene que golpear”

Details Friday, 11 October 2024 00:33

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, fue crítico con la gestión del actual gobierno, señalando que está lejos de cumplir las expectativas que se habían planteado en la campaña electoral anterior.

"Dijeron que no subirían los combustibles, que no aumentarían impuestos, que no cambiarían la edad jubilatoria. Hicieron todo lo contrario", afirmó.

En respuesta a comentarios del candidato presidencial del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien había manifestado su deseo de debatir, Orsi restó importancia a la propuesta, argumentando que es natural que quien está tercero busque más exposición. "Viene allá atrás, tercero; es entendible, tiene que golpear", expresó.

Consultado sobre las críticas que recibió de Ojeda por la designación del economista Gabriel Oddone como posible ministro de Economía, Orsi aseguró que su foco no está en "lo que diga Ojeda", sino en "lo que la gente te plantea: no acceder a medicamentos, que no llega a fin de mes, que tiene problemas de inseguridad".

Por otra parte, Orsi defendió la reforma tributaria de 2007 y negó que el FA planee subir impuestos, como sugieren los partidos que integran la coalición de gobierno. "No consideramos necesario modificar el esquema de impuestos que tenemos", subrayó.