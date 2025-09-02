Castración de perros y gatos en Las Piedras

Details Tuesday, 02 September 2025 16:00

El Consultorio de Atención Primaria Veterinaria del Municipio de Las Piedras junto con la Facultad de Veterinaria realiza atención médica primaria y castraciones de perros y gatos (convenio entre el INBA y la Fundación Marco Podestá).

Dichas actividades se realizan en el consultorio ubicado en el Polo Tecnológico Canario, sin costo para quienes lleven sus mascotas de Las Piedras.

El Municipio local comunicó que “el consultorio es parte del proyecto ‘Una Salud’ del Municipio de Las Piedras y de Facultad de Veterinaria y tiene por cometido difundir información y mitigar problemas que afectan tanto a la salud humana como la salud animal y la del ecosistema”.

Además, agregaron que “la epidemióloga, Dra. Teresa Correa, es la co-coordinadora del Proyecto y la Dra. Silvia Martínez, de Facultad de Veterinaria realiza la asistencia médica. Las castraciones de caninos y felinos en condiciones de campaña masiva son realizadas por el Dr. Manuel Machado Cardoso de Facultad de Veterinaria”.

Para más información sobre atención primaria y castraciones de perros y gatos visite el consultorio martes y viernes de 8:30 a 12:30 horas o comuníquese vía WhatsApp al 092 625 891.

Las castraciones se hacen con previa coordinación.