Romina Espiga: “Nuestro mayor desafío es crecer con integración y convivencia”

Details Friday, 05 September 2025 13:33

La alcaldesa cumplió sus primeros 50 días al frente del Municipio y repasa logros, urgencias y metas de su gestión.

En su diálogo con Actualidad, la alcaldesa de Las Piedras, Romina Espiga, hace un balance de los primeros 50 días de trabajo. Entre otros temas, habla de las principales acciones desarrolladas, de las urgencias que plantea la ciudad, de la relación en el Concejo con la oposición y de los desafíos que se proyectan para los próximos meses.

Nos explicó la alcaldesa que estos primeros 50 días fueron “un tiempo de acomodarnos, de conocer el nuevo Concejo, de marcar nuestras propias dinámicas, de entender la estructura y de fortalecer el vínculo con las funcionarias y funcionarios”. Durante este período de gestión, “el foco estuvo en atender las demandas cotidianas de vecinas y vecinos, además de mantener una coordinación activa con la Dirección de Obras”.

OBRAS Y PROYECTOS

Uno de los puntos que destacó Espiga de la gestión inicial fue dar continuidad al plan de bacheo heredado del Concejo saliente. Según adelantó la alcaldesa, estas obras comenzarán en setiembre.

Entre los temas más sentidos por la comunidad, subrayó “la necesidad de un proyecto integral de veredas. Es una carencia que vemos y una necesidad que nos han manifestado vecinas y vecinos a lo largo de los distintos barrios del Municipio”, afirmó.

Consultada sobre el vínculo con los concejales opositores, Espiga sostuvo que el clima de trabajo es positivo: “La relación se viene dando desde un lugar de acordar, proyectar y definir criterios comunes, siempre con la mirada puesta en que lo más importante sea el vecino y la vecina.”

RETOS IMPORTANTES

La alcaldesa destacó que el crecimiento acelerado de la ciudad plantea retos importantes. “Además, enfrentamos una situación particular: somos el municipio con más personas en situación de calle. Ahí nos parece fundamental apostar a la convivencia y desarrollar acciones en conjunto con la comunidad”, señaló.

De cara a los próximos meses, Espiga se propone consolidar la cercanía con la ciudadanía: “Queremos que el municipio sea un espacio donde cada vecino y vecina se sienta parte, integrado, y que considere que su voz es tomada en cuenta”, aseguró.

La alcaldesa concluyó la entrevista con Actualidad reafirmando que su gestión “se construye en diálogo constante con la comunidad y con el compromiso de impulsar un crecimiento con integración y participación”.