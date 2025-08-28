La expedición científica Uruguay Sub200 reanuda su misión tras un desperfecto técnico

Details Thursday, 28 August 2025 23:00

Tras un desperfecto mecánico que obligó a suspender las tareas el pasado domingo 24 de agosto, la expedición científica Uruguay Sub200 volvió a ponerse en marcha.

El Falkor(too) zarpó días pasados desde el puerto de Montevideo con destino al área de estudio donde se llevaban a cabo exploraciones en las profundidades del mar uruguayo.

El regreso al puerto se produjo el pasado lunes 25 por la tarde, luego del inconveniente técnico, y las reparaciones necesarias se realizaron con rapidez, permitiendo que la tripulación permaneciera a bordo mientras se solucionaba el problema.

La investigación ahora continúa en la “Estación 3”, situada en una de las laderas del Cañón Río de la Plata, el mismo punto donde la actividad científica había sido interrumpida.

La expedición, iniciada el 22 de agosto y prevista hasta mediados de setiembre, busca explorar profundidades de entre 200 y 3.500 metros para estudiar biodiversidad y formaciones geológicas. El proyecto es liderado por la Universidad de la República, con participación de 37 investigadores y apoyo de instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Alemania y Francia.