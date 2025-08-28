Vuelve un clásico de la primavera a San Jacinto

Details Thursday, 28 August 2025 04:53

Organizadores de la octava edición de la Fiesta de la Chacra presentaron días pasados la grilla confirmada de los artistas que participarán en dos jornadas.

Esta celebración de la identidad canaria se ha convertido en un clásico de la primavera, convocando cada año a decenas de miles de visitantes.

El dúo Copla Alta, la cantante oriunda de Sarandí Grande Lucía Chappe, la de Canelones Guadalupe Romero, los grupos Ancestral, Los del Barrio y MetaRuido figuran entre una treintena de artistas que se repartirán en dos escenarios el sábado 20 y domingo 21 de setiembre.

El programa contiene un variado espectro de música y danza, que acompañará las tradicionales opciones para disfrutar, como la gastronomía, la oferta lúdica, vestimentas típicas y una muestra representativa de la tradición y la producción de Canelones.

La edición 2025 de la Fiesta de la Chacra se realizará como siempre en el Centro Educativo Rural de San Jacinto, ubicado en la Ruta 7, km 56,700, en las cercanías de la mencionada localidad.

Las entradas ya están a la venta a través de Redtickets.