Operativo especial por la Noche de la Nostalgia

Details Friday, 22 August 2025 22:27

La Intendencia de Canelones, la Jefatura de Policía y la Dirección Nacional de Policía Caminera pondrán en marcha un operativo de seguridad vial para la Noche de la Nostalgia 2025, con el fin de reforzar los controles en todo el departamento.

La Jefatura desplegará 160 funcionarios y 60 móviles en distintos puntos, mientras que el Centro de Comando Unificado Departamental reforzará el monitoreo a través del sistema de cámaras.

La Intendencia sumará inspectores de tránsito para controles de alcoholemia y verificaciones vehiculares, además de fiscalizar los locales donde se realicen fiestas.

El operativo busca reducir siniestros y promover la conducción responsable. Se complementará con las tareas de patrullaje que la policía realiza de forma habitual.

Las autoridades recomendaron disfrutar con precaución, designar un conductor que no consuma alcohol o utilizar transporte alternativo.