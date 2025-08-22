Saturday, 23 August 2025

 
TITULARES

Operativo especial por la Noche de la Nostalgia

Details
Friday, 22 August 2025 22:27

La Intendencia de Canelones, la Jefatura de Policía y la Dirección Nacional de Policía Caminera pondrán en marcha un operativo de seguridad vial para la Noche de la Nostalgia 2025, con el fin de reforzar los controles en todo el departamento.

La Jefatura desplegará 160 funcionarios y 60 móviles en distintos puntos, mientras que el Centro de Comando Unificado Departamental reforzará el monitoreo a través del sistema de cámaras.

La Intendencia sumará inspectores de tránsito para controles de alcoholemia y verificaciones vehiculares, además de fiscalizar los locales donde se realicen fiestas.

El operativo busca reducir siniestros y promover la conducción responsable. Se complementará con las tareas de patrullaje que la policía realiza de forma habitual.

Las autoridades recomendaron disfrutar con precaución, designar un conductor que no consuma alcohol o utilizar transporte alternativo.

RECIENTES

La misión “Uruguay Sub 200” ya está en marcha para explorar los ecosistemas marinos del país

August 23, 2025

Operativo especial por la Noche de la Nostalgia

August 22, 2025

Temporal en Canelones: 167 llamados de emergencia y monitoreo de ríos en prealerta

August 21, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

MÁS LEÍDO

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.