Analizan casos de picazón y erupciones en personas que se bañaron en el Río Uruguay

Details Monday, 05 January 2026 15:06

Entre el 2 y el 3 de enero, centros de salud de Soriano, Colonia y Río Negro registraron consultas por erupciones en la piel con picazón, sin fiebre ni otros síntomas, en personas de distintas edades. De acuerdo con los datos recabados, quienes presentaron el cuadro habían concurrido a playas del Río Uruguay y realizado baños de inmersión antes del inicio de las molestias.

Ante estos episodios, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Ambiente informaron que trabajan de forma conjunta con la Prefectura Nacional Naval y las intendencias de Soriano, Colonia y Río Negro, con el objetivo de identificar la causa, a través de protocolos de investigación epidemiológica y análisis de laboratorio.

Desde el ámbito sanitario se recomienda que, ante la aparición de picazón o erupciones luego de ingresar al río, se lave la piel con agua corriente y, si los síntomas persisten, se consulte en un centro de salud.

Espacio patrocinado