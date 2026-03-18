Mujer fue asesinada frente a sus hijos por su pareja

Details Wednesday, 18 March 2026 14:48

Una mujer de 39 años falleció en la madrugada de este miércoles en Artigas tras un ataque perpetrado por su pareja, un hombre de 54 años. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Cerro Ejido, donde también se encontraban los dos hijos pequeños de la pareja.

Según informaron las autoridades, el hombre utilizó un arma blanca y un arma de fuego durante el ataque y, posteriormente, se entregó voluntariamente a la Policía, entregando los elementos empleados.

La autopsia determinó que la causa de muerte principal fue un disparo que afectó la arteria carótida.

Según allegados a la familia, existían conflictos previos entre la pareja, aunque no había registros de denuncias por violencia doméstica.

Los menores quedaron bajo la custodia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), mientras la Fiscalía y la Policía iniciaron la investigación correspondiente.

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