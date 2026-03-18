Congreso de Intendentes acuerda reducir las multas de tránsito en un 50 %

Details Wednesday, 18 March 2026 14:53

El Congreso de Intendentes aprobó reducir a la mitad la mayoría de las multas de tránsito, siempre que se paguen al contado y antes del vencimiento de la primera cuota de la patente del año siguiente.

La medida no aplicará para infracciones graves:

Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas.

Negarse a la prueba de alcohol u otras drogas.

Participar en competencias vehiculares no autorizadas.

Conducir al doble o más de la velocidad permitida.

Sin el Permiso Único Nacional de Conducir habilitante para la categoría del vehículo que conduce.

No usar cinturón de seguridad.

No usar casco.

Menor de 12 años en asiento delantero.

Menor de 12 años sin Sistema de Retención Infantil.

Según Nicolás Olivera, presidente del Congreso e intendente de Paysandú, la medida busca que las multas sean “pagables por la gente”, ya que cerca del 70% de las sanciones no se abonan actualmente.

El proyecto pasará por la UNASEV y deberá ser ratificado por decreto del Poder Ejecutivo, por lo que su aplicación no será inmediata.

Por su parte, la UNASEV criticó la decisión. Su presidente, Marcelo Metediera, expresó en un mensaje en la red social X que “el mundo va en una dirección y el Congreso de Intendentes en la otra. Seguramente, el mundo esté equivocado”.

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