Policía asesinó a su pareja y a sus suegros y luego se quitó la vida

Details Saturday, 11 April 2026 21:27

Un policía asesinó a su pareja y a los padres de la joven en el barrio La Chancha, en Punta de Rieles, y luego se suicidó, en un caso que investiga la Fiscalía.

El hecho ocurrió sobre las 19:30 del viernes en una vivienda de Hidra y pasaje Colibrí. El efectivo, integrante del Grupo de Respuesta Táctica (GRT), utilizó su arma de reglamento para matar a la joven de 19 años y a sus suegros, de 43 y 56.

Tras el triple homicidio, se dirigió a la casa de su expareja, se despidió de su hijo y avisó por teléfono que había cometido un hecho grave. Poco después, fue hallado sin vida dentro de un auto a pocas cuadras.

Las víctimas fueron encontradas por un familiar, lo que dio inicio a la intervención policial. El caso generó fuerte conmoción en la zona y continúa bajo investigación.

Foto: Captura TV

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