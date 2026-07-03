Uruguay enviará 15 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela este sábado

Details Friday, 03 July 2026 14:25

Las cancillerías de Uruguay y Venezuela coordinaron para este sábado el despegue de un avión C-130 Hércules con 15 toneladas de ayuda humanitaria. El cargamento está destinado a asistir a las víctimas de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país caribeño el pasado 24 de junio, dejando un saldo de 2.595 muertos y más de 12.000 heridos.

La carga, que partirá desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, incluye insumos médicos, material esterilizante, productos de higiene, leche en polvo y suplementos alimenticios. Estos elementos provienen tanto de recursos del Estado como de donaciones recolectadas en centros de acopio, como la embajada venezolana en Montevideo, donde se recibieron más de 60 toneladas de productos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, explicó que los esfuerzos técnicos se concentraron en acelerar los tiempos de reparación de la aeronave militar para concretar el traslado este fin de semana. Asimismo, señaló que las autoridades venezolanas indicaron que la prioridad actual se centra en insumos médicos, carpas y herramientas tecnológicas para la fase de reconstrucción y el resguardo de las personas afectadas, descartando momentáneamente la necesidad de vestimenta.

Foto: Captura TV

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