Saturday, 04 July 2026

 
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Dos policías fueron baleados durante un asalto a un residencial en Montevideo

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Saturday, 04 July 2026 13:56

Un violento asalto a un residencial para adultos mayores del barrio Atahualpa, en Montevideo, terminó con dos policías heridos de bala durante un intercambio de disparos con los delincuentes.

Los efectivos acudieron al lugar tras una denuncia de rapiña en curso y fueron atacados al llegar. Una funcionaria recibió un impacto en una pierna y permanece estable, mientras que su compañero sufrió una herida de bala en el pecho y debió ser intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo con la investigación, tres asaltantes ingresaron al establecimiento simulando ser personal de la salud con la intención de llevarse dinero de las cajas fuertes. Al no encontrar una suma importante, robaron un anillo y otros objetos de menor valor antes de escapar.

Ninguno de los residentes ni trabajadores resultó lesionado. Tras el tiroteo, la Policía desplegó un amplio operativo en la zona para intentar localizar a los responsables, que permanecen prófugos.

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