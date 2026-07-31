Friday, 31 July 2026

 
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Inumet emite alerta naranja para todo el país por tormentas severas y vientos muy fuertes

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Friday, 31 July 2026 21:23

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta naranja para todo el país por tormentas muy fuertes y severas, vigente entre la noche de este viernes y la mañana del sábado.

El fenómeno avanzará en dos etapas: desde las 20:00 horas afectará a Montevideo, el área metropolitana y gran parte del oeste y centro-sur, mientras que desde las 03:00 horas se desplazará hacia el norte y el este, alcanzando a todo el territorio nacional hasta las 09:00 horas.

El pronóstico señala una probabilidad superior al 75% de tormentas que podrían alcanzar intensidad severa, con lluvias abundantes en cortos períodos, acumulados de entre 60 y 80 milímetros que en forma puntual podrían ser mayores, además de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

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