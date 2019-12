Reapertura de la plaza 18 de Julio de la ciudad de Canelones tras obras de remodelación

En presencia de autoridades departamentales y municipales, se llevó a cabo la reapertura de la plaza 18 de Julio de la ciudad de Canelones. En el emblemático espacio se efectuaron obras de remodelación a las que próximamente se sumará una fuente seca que brindará show de agua, luz y música.

El proyecto se enmarca en el programa de recalificación de centros de ciudad que lleva adelante la Dirección de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Canelones. Se trató de un proyecto integral, que implicó una labor conjunta de las direcciones generales de Obras, Gestión Ambiental, Cultura y Tránsito y Transporte.

Las obras significaron la renovación parcial de los pavimentos, reparación del monolítico existente, complementándose con zonas de pavimento de hormigón lustrado, así como el retrazado de los canteros. Se realizó el cambio de la iluminación a tecnología LED, iluminación en las caminerías y nueva iluminación de piso. Se realizó la renovación total del equipamiento urbano, se incorporaron bancos en hierro y madera, bancos de hormigón, depósitos de residuos y bicicleteros. El proyecto contempló, además, nueva vegetación y accesibilidad universal a la plaza.

Como parte de estas obras, próximamente el renovado espacio incorporará una fuente seca que permitirá brindar un show de agua, luz y música. Este tipo de fuentes se caracteriza por tener todo el dispositivo de recolección y de retorno del agua por debajo del nivel de piso terminado, lo que permite que cuando la fuente no está encendida pueda disponerse del espacio para otras actividades, como tradicionalmente se ha hecho en la Plaza 18 de Julio. La inversión total de la obra se estima en $ 13.000.000. Su ejecución se llevó a cabo principalmente con mano de obra de la Intendencia y a través de algunos contratos complementarios.

La directora general de Gestión Territorial, Arq. Natalia Brener, señaló que la obra de la plaza principal conforma una centralidad junto al primer hito que fue el Complejo Cultural Politeama, a la semipeatonal Paseo de las Artes, a la iluminación de la fachada del edificio central de la Intendencia y a lo que será el proyecto del ex Teatro Colón. “Tenemos una cantidad de proyectos que de a poquito se van concretando. Todo esto habla de espacios accesibles, espacios para la integración y la convivencia y espacios de calidad. Ustedes verán que cada uno de los equipamientos está muy pensado: hay bancos de material, hay bancos de madera y hierro, hay nuevos bicicleteros de aluminio, hay bolardos en las entradas para que sean con accesibilidad universal pero no se nos cuele ningún otro vehículo”, expresó.

La directora expuso que la intervención realizada lo que hace es “revalorizar” la plaza existente, tomando sus trazas anteriores pero, a su vez, modernizándola.

En su alocución, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, expuso que se entendió como prioridad abrir la plaza si bien no se pudo hacerlo con la fuente en funcionamiento como se había planificado. “La idea siempre fue que a fines de diciembre tuviéramos la plaza nueva y quisimos cumplir con eso. Faltó un detalle que es el funcionamiento de la fuente, que tiene que ver con la importación de unos implementos que vienen de otro país. La importación llevó un tiempo y por eso hoy no está pronta. Las disculpas por no tenerlo todo pronto, pero sí creímos necesario que para la Navidad, para Noche Buena, para Fin de Año, la gente pudiera venir, sentarse, estar acá como un lugar de referencia, un lugar de encuentro de todos los canarios de la ciudad de Canelones, como siempre ha sido”, expresó.

Orsi manifestó que se busca que la plaza siga siendo un lugar de encuentro y, a su vez, un lugar de “prestigio” por hallarse en la capital departamental que, indicó, es la sede de gran parte de la gestión departamental.

Para cerrar su oratoria, el jefe comunal agradeció a los presentes e instó a cuidar y disfrutar del espacio.