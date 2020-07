Legisladores dan su opinión sobre la Ley de Urgente Consideración

Como recuerda el lector, el Senado volvió a tratar la LUC tras las modificaciones realizadas en Diputados y en la tarde del miércoles 8 pasó a Presidencia donde fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados la había aprobado en la madrugada del domingo 5 y como le introdujo cambios volvió al Senado. La Ley de Urgente Consideración, aprobada con 18 en 30 votos ha recibido críticas del Frente Amplio que no la votó, y elogios de integrantes de la coalición, que la consideran una herramienta imprescindible para cumplir con las promesas electorales.

A continuación publicamos algunas de las opiniones que obtuvo Actualidad tras la aprobación de la nueva ley. SENADOR AMIN NIFFOURI “En esta Ley de Urgente Consideración entendemos que se votó lo que nos comprometimos con la ciudadanía en su momento para cambiar algunos temas que entendemos que no están funcionando de la mejor manera. Entendemos que es una ley popular que nos pedía la gente que nos votó, para marcar el cambio en esas políticas. Se hacen cambios en las leyes para cambiar lo que tienen que ver con seguridad, para cambiar en educación, que entendemos que hay que cambiar. No venimos bien y hay que mejorar la educación pública de todos los uruguayos. Después está también el famoso tema de la inclusión financiera, que será opcional y no obligatoria”. Niffouri destacó “la mejora del régimen de adopciones, la búsqueda e implementación de la emergencia que estamos viviendo en materia de vivienda para poder generar los recursos para mejorar la calidad de las viviendas la creación del Ministerio de Ambiente que es algo necesario y que la ciudadanía lo está pidiendo, sin crear más burocracia, sino dividiendo el Ministerio de Vivienda, sacando la parte de ambiente y generando un Ministerio de Ambiente como tienen en todas las partes del mundo”. También subrayó “la creación del Instituto de la Granja para el departamento de Canelones es bien importante y necesario, para generar políticas de la granja y condiciones y presupuesto para que funcione de buena manera. Es un anhelo de muchos años en lo que tienen que ver con la granja para el departamento de Canelones”. “Se ha logrado con la coalición de gobierno una herramienta útil para generar estas políticas de cambio que en estos cinco años en materia de seguridad, económico, financiera, vivienda, de desarrollo social que se necesitan para caminar y generar los cambios necesarios”, concluyó Niffouri.DIPUTADO JOSÉ MAHÍA “La Ley de Urgente Consideración que se votó (el miércoles 8) en el Senado tiene como característica algunos aspectos que quiero señalar. En primer lugar sus contenidos no son de urgente consideración para la realidad de los vecinos y vecinas del Departamento. Los mayores problemas que tiene el país pasan hoy por los de salud, vinculados a la pandemia, los de trabajo y los de asistencia social, y ninguno de los tres contenidos están vinculados a la Ley de Urgente Consideración. Sí tiene contenidos vinculados a seguridad ciudadana, donde va haber normas que endurecen las sanciones y cuya consecuencia no va a ser más seguridad y convivencia para los vecinos sino que va a significar más cantidad de presos y particularmente nos preocupa el endurecimiento que se hizo en la Cámara de Diputados, particularmente hacia los jóvenes menores del país, que evidentemente son el 5% o 10% de todos los que delinquen”. Respecto a la educación, el diputado Mahía opinó que “se establece una concentración de poder en el Ministerio de Educación y Cultura, se hacen cambios en la gobernanza de la educación del Uruguay modificando la Ley General de Educación en forma muy fuerte en este formato. Cuestión que está inhibida de hacerse y se pretende cambiar las relaciones laborales, por lo tanto todo el capítulo de educación adolece de posibles inconstitucionalidades”. “En materia de inclusión financiera, en nombre de la libertad, se pone a los trabajadores en desventaja porque es claro que en su primer contrato jamás tienen las mismas potestades para poder cobrar vía electrónica teniendo sus derechos laborales y previsionales grantizados. Se agrega una potencial opacidad en materia de las transacciones sobre todo comerciales, de bienes que Uruguay tiene mucha vigilancia en la materia a nivel nacional e internacional”, señaló. “Con respecto a otros aspectos importantes, como por ejemplo la reglamentación del derecho de huelga, se establece el concepto de pacífico sin decir quien define y qué es exactamente. Va más allá de la definición constitucional y también las limitaciones en materia de piquetes que se pretenden hacer para defender fuentes laborales”. “El Frente Amplio votó No en general, y votó favorable una serie de aspectos porque es una oposición responsable. Debemos ser una oposición con incidencia en los procesos legislativos”, culminó el diputado Mahía. (Continuarán más opiniones)