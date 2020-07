Convocatoria abierta para la inauguración del Centro Cultural de Las Piedras

El próximo 21 de agosto se realizará la inauguración del Centro Cultural Las Piedras (ex Carlitos).

Buscando una alternativa que permita –en la situación actual– poder hacer a todos partícipes de esta apertura, la Comisión Administradora del Centro Cultural de Las Piedras invita a vecinas y vecinos a acercar material sobre la historia del viejo bar Carlitos. Dicho material puede ser escrito, fotográfico o en vídeo. Con toda la información reunida se realizará un corto que será proyectado el día de la inauguración.

El material debe enviarse a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hay tiempo para enviar el material hasta el 1° de agosto.