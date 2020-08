Lacalle Pou participó del 124.° aniversario de la ciudad de Los Cerrillos en Canelones

El presidente Luis Lacalle Pou participó este lunes 3 en el 124.º aniversario de la ciudad de Los Cerrillos, departamento de Canelones. En la celebración, el mandatario afirmó que es "un aniversario un poco extraño" debido a la situación sanitaria que atraviesa el país y el mundo, pero que, igualmente, se sintió con las ganas de acompañar al pueblo cerrillense.

Al acto, que se llevó a cabo en la plaza José Batlle y Ordóñez, asistieron el intendente de Canelones, Tabaré Costa, la alcaldesa de Los Cerrillos, Rosa Imoda, legisladores y representantes de la Asociación Histórica de Los Cerrillos, entre otros participantes.

Lacalle Pou colocó una ofrenda floral al pie de la placa que recuerda al 3 de agosto de 1896 como el día fundacional de la ciudad canaria y a sus 14 fundadores, entre los que se encuentran Máximo Tajes, Agustín Cabrera, Joaquín Bovio, Palmiro Veracierto, Francisco Berrutti, José Piñeirúa y José Fuentes.

El integrante de la Asociación Histórica de los Cerrillos Juan Pablo Delgado afirmó que se trata de un "pueblo con identidad propia, fundado por acuerdo de vecinos, porque hombres y mujeres decidieron que fuera así". Explicó que la ciudad ubicada en el oeste de Canelones debe su nombre a pequeños cerros ubicados junto al río Santa Lucía, a unos 12 kilómetros de la zona urbana, en la intersección de las rutas 36 y 46.

El presidente de la República culminó su participación en Los Cerrillos con una visita el Centro MEC de esa localidad.

Cannabis medicinal

En rueda de prensa tras el acto, Lacalle Pou informó que entre el lunes 3 y el martes 4 firmará dos decretos para facilitar la exportación de cannabis medicinal.

Señaló que Uruguay "va a hacer punta" en la producción de cannabis y enfatizó que es una medicina recomendada en diferentes países para determinados tratamientos. Añadió que se trata de una industria que concretará un importante desarrollo en zonas "que hoy sufren determinada depresión económica" y explicó que ya existen pedidos del exterior y que las empresas exportadoras trabajan en la logística para cumplir con esas solicitudes.

Sobre posibles cambios a la normativa respecto al cannabis recreativo, dijo: "Filosóficamente, estoy en contra de los registros". Agregó que no le parece lógico que una persona que no esté cometiendo ningún delito y se acoja a la ley deba integrar un registro. Asimismo, expresó que ese tema no forma parte de las prioridades del Gobierno.

Inserción internacional

En relación al viaje del canciller Francisco Bustillo a España, señaló que es un momento importante para estrechar lazos con Europa y terminar la firma del acuerdo con la Unión Europea. En ese sentido, dijo que los acuerdos deben concretarse, porque si no, "uno entra en un espiral de desconfianza".

Personas en situación de calle

Acerca de la realidad de las personas en situación de calle, el presidente indicó que en el momento económico actual el último eslabón de la cadena social es el que primero, lamentablemente, sufre las consecuencias. Asimismo, sostuvo que, desde que comenzó el Gobierno hasta ahora, hubo un importante incremento de refugios. Además del Ministerio de Desarrollo Social, colaboraron las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, que se comprometieron con esta problemática, explicó.