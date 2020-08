Incautan más de 400 cajas de medicamentos no autorizados en ferias de Las Piedras

El pasado fin de semana, el cuerpo inspectivo y el equipo de División Ferias, de la Dirección de Contralor de la Intendencia de Canelones, en la recorrida por la feria de Las Piedras constató la venta de un gran volumen de productos no autorizados, entre ellos más de 400 cajas de medicamentos.

Ante esta situación de irregularidad, se procedió al decomiso de estos productos. El siguiente paso del Gobierno departamental será brindarle las actas con toda la información detallada al Ministerio de Salud Pública (MSP) y dicha institución llevará adelante las investigaciones correspondientes y la destrucción de los medicamentos incautados.

En seis incautaciones, fueron más de 400 las cajas de medicamentos retiradas a los feriantes, configurando un importante volumen de medicación para ser destruida por el MSP en los próximos días.

Álvaro Suárez, director de Contralor de la Intendencia de Canelones, dijo que “dentro de este volumen de productos incautados, hay medicación que solamente elabora el MSP, otros que por sus características normalmente se utilizan en residencias de ancianos, hay muchos psicofármacos y productos que sólo se pueden comprar con receta verde. Nuestra responsabilidad es cuidar la salud de nuestra gente y la venta de estos productos en la vía pública, en lugares no habilitados, no tiene las garantías y no cuenta con el respaldo de técnicos, esto puede generar situaciones de mucha complejidad”.

Agregó Suárez que “está comprobado que toda manipulación de estos elementos sin los controles necesarios, los cambios climáticos, de temperatura y el sol, pueden generar cambios químicos que afecten a estos productos”.

Se comercializaban medicamentos comunes, que se pueden conseguir en cualquier farmacia y también medicación que sólo se adquiere si el médico tratante los receta. Estos medicamentos tienen limitaciones específicas, por algo requieren de una receta para poder ser adquiridos por un paciente.

Explicó Suárez que las sanciones hacia los feriantes pueden ser varias, “nosotros estamos evaluando, en esto también se toma en cuenta la posible reincidencia en infracciones, había feriantes que no estaban regularizados y en el caso de aquellos feriantes que sí estaban regularizados, estamos evaluando cuál será la sanción, una de ellas puede ser la pérdida de la calidad de feriante”.