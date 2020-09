Los nuevos temblores que percibieron los vecinos de La Paz y Progreso

En la madrugada del sábado 29, más precisamente sobre las 1:30, se volvió a repetir la experiencia en esta región del 24 de noviembre de 2016 donde hubo un estruendo y luego moderados temblores.

En aquella ocasión, quienes percibieron el evento fueron algunos vecinos de Las Piedras y Progreso.

El Observatorio Geofísico de la Facultad de Ciencias recibió muchos mensajes el sábado 29 pero lamentablemente, nos confiesa la geóloga Leda Sánchez, “el equipo instalado en Montevideo, cercano a la zona del evento, está descompuesto” y solo se pudo constatar que a esa hora sí hubo algo porque “lo registró la estación instalada en Anchorena. Si hubo un evento obviamente lo íbamos a registrar con este sensor que está acá, nos dio mucha pena porque a nosotros nos interesa no solo por el registro, porque es una región donde existe la mayor densidad de población del país, sino que ¿cómo le damos una respuesta a la gente?

El que sí captaron los sismómetros en varias de nuestras estaciones fue el de 2016, pero fue más grande que el del sábado 29 en La Paz y Progreso. Igualmente, desde 2016 a la fecha hemos aprendido un montón de cosas más. Hemos adquirido experiencia, hemos programado más cosas que nos ayudan a determinar con mayor precisión los parámetros de los sismos. Nos referimos a los centros, microcentros y la magnitud.

Que nos pase esto, donde tampoco es un país que tenga abundante actividad sísmica, nos da bronca, nos da impotencia, nos da tristeza. No solo por nuestra labor, sino porque nos gusta darle a la gente una razón de lo que ocurrió, una explicación”.

Respecto a la recurrencia de estos fenómenos, Leda Sánchez explica que “hoy tenemos celulares, redes sociales, la gente cuenta lo que le pasa en el momento, acá la gente hoy sabe un poco más. En Uruguay hay sismos, antes no se sabía porque no había control de sismos, el primer sismómetro fue instalado en Uruguay recién en el año 2013; fue el que nos prestó la Universidad de San Pablo en el marco de un convenio de colaboración académica que gestionamos con el instituto astronómico y astrofísico de la Universidad de San Pablo.

Fue el primero en el país, lo tuvimos durante dos años, pero después hubo que devolverlo porque era un equipo de trabajo de la Universidad de San Pablo. A través del programa de desarrollo de Ciencias Básicas compramos otro sismómetro, colaboraron con el 80% y el otro 20% lo pague yo. Lamentablemente, también tuvo problemas al tiempo que fue instalado, se rompió y así estamos.

En el 2015, compramos acelerómetros que los fuimos instalando, pero es un país donde caen muchos rayos, se nos queman los equipos. Además, hay zonas donde la red eléctrica rural es espantosa, por ejemplo Aiguá, quemaron un montonazo de equipos. Te dicen 'hay que ir al interior', pero sucede que voy con un equipo y se quema y nadie se hace cargo. Pagar un equipamiento y un seguro no podemos, no somos Bill Gates (sonríe)”.

Leda nos dijo que “de a poquito hemos ido adquiriendo equipos, el año pasado compramos sismómetros de bajo costo, los financió el programa de Ciencias Básicas. Uno de ellos lo instalamos en la Antártida, con el fin de ir recuperando lugares de registro, ir remplazando aparatos para no perder datos”.

Agregó que “en todos lados se dan sismos, hoy Uruguay pudo registrar más de 1.500 porque tenemos un equipo, no es menor”.

Respecto a los eventos en Canelones, explica que “hemos hablado con el intendente de Canelones Yamandú Orsi, a los efectos de tener una colaboración para instalar un sismómetro, porque ese departamento es un área donde han habido varios sismos. Me había dicho que sí, pero al final no logramos el apoyo. Así que estamos cada vez con menos equipos, pero siempre con las mismas ganas de seguir aportando a la sociedad”.

En cuanto al grado de intensidad del sismo de 2016, que fue detectado por los sismógrafos, Leda lo consideró moderado, pero pese a ello nos dijo que “hicimos una recorrida por la zona y hubo casas que sufrieron, pinturas, grietas de unos centímetros, casas vulnerables y en su momento había que darles una mano por lo menos, una bolsa de arena y portland para que puedan arreglar su casa, porque es gente trabajadora. El terremoto fue chiquito pero rajó paredes. Tenemos que empezar a generar conciencia de que esas cosas ocurren y van a seguir ocurriendo. Somos muy vulnerables. Siempre se dijo, incluso en la página web del Ministerio de Educación y Cultura, y en libros de Primaria, que “en Uruguay no hay terremotos”, pero pedimos que se bajara esa información, todo el planeta está constituido por placas tectónicas, se mueve todo, ¿el único que no se mueve es Uruguay? Tenemos eso en la memoria corta, como que no es un fenómeno que pase todos los días. Pasaron dos años y la gente se olvidó que hubo un terremoto en La Paz o que hubo en el 2017 un terremoto en Carmelo, y así sucesivamente.

No es un fenómeno que hay que estar alerta, no somos México, no somos Japón, somos Uruguay y no tenemos herramientas para defendernos de un evento natural de este tipo, pero al menos enseñarle a la gente, culturizar. A mí me buscan y me encuentran por Internet o por celular, en los números: 099 324 564 y 094 818 688. La gente me llama a ese número o me manda WhatsApp, nosotros atendemos siempre, porque estamos al servicio de la población de nuestro territorio. Cuando ocurren cosas como las recientes en La Paz y Progreso, intentamos que la gente nos avise, porque como no tenemos los recursos, ni la gente, para estar monitoreando las 24 horas, se recurre al contacto personal”.

En relación a las denuncias que recibió en la madrugada del sábado de La Paz y Progreso, Leda nos manifestó que “fueron alrededor de 100 personas, mucha gente lo percibió. En los mensajes no tengo la ubicación de donde estaba la gente, como para hacer un mapa de la evidencia del evento. No fue posible hacerlo porque estábamos con el tema de la Antártida, pero tampoco en los mensajes me decía la gente donde estaba. En la página web del observatorio tenemos una planilla donde la gente nos puede dejar detalles más precisos sobre el evento”, finalizó la geóloga Leda Sánchez.