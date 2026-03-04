Wednesday, 04 March 2026

 
TITULARES

Dos detenidos por agredir a un agente de Policía

Details
Wednesday, 04 March 2026 13:44

Un procedimiento de rutina en la ciudad de 18 de Mayo terminó con dos personas condenadas por la Justicia, tras un episodio de violencia contra funcionarios policiales.

El hecho se produjo durante un control de tránsito, cuando efectivos identificaron una motocicleta en la que se desplazaban tres ocupantes, sin casco y sin matrícula visible.

Al solicitar la documentación correspondiente, la situación se tornó tensa: dos de los involucrados comenzaron a insultar a los policías y luego pasaron a la agresión física.

La intervención requirió el apoyo de móviles de otras dependencias, ya que los implicados opusieron resistencia al accionar policial. En el forcejeo, un oficial sufrió lesiones leves.

Finalmente, un hombre de 38 años y una mujer de 24 fueron reducidos y trasladados a la Seccional 30 de ciudad 18 de Mayo, donde se completaron las actuaciones.

Puestos a disposición de la Justicia, ambos fueron condenados por un delito de agravio a la autoridad policial especialmente agravado. La pena impuesta fue de cuatro meses de prisión, a cumplir bajo el régimen de libertad a prueba.

Espacio patrocinado

RECIENTES

PASO A PASO POR TODO EL PAÍS LA 2ª CUOTA DE LA PATENTE VENCE EL 20 DE MARZO

March 04, 2026

Encuestas muestran tendencia negativa en el primer año de gobierno

March 04, 2026

Nuevo dispositivo alerta a conductores sobre el exceso de altura en vehículos

March 04, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.