Dos detenidos por agredir a un agente de Policía

Details Wednesday, 04 March 2026 13:44

Un procedimiento de rutina en la ciudad de 18 de Mayo terminó con dos personas condenadas por la Justicia, tras un episodio de violencia contra funcionarios policiales.

El hecho se produjo durante un control de tránsito, cuando efectivos identificaron una motocicleta en la que se desplazaban tres ocupantes, sin casco y sin matrícula visible.

Al solicitar la documentación correspondiente, la situación se tornó tensa: dos de los involucrados comenzaron a insultar a los policías y luego pasaron a la agresión física.

La intervención requirió el apoyo de móviles de otras dependencias, ya que los implicados opusieron resistencia al accionar policial. En el forcejeo, un oficial sufrió lesiones leves.

Finalmente, un hombre de 38 años y una mujer de 24 fueron reducidos y trasladados a la Seccional 30 de ciudad 18 de Mayo, donde se completaron las actuaciones.

Puestos a disposición de la Justicia, ambos fueron condenados por un delito de agravio a la autoridad policial especialmente agravado. La pena impuesta fue de cuatro meses de prisión, a cumplir bajo el régimen de libertad a prueba.

