Día del Patrimonio en la ciudad de Atlántida

La Dirección de Desarrollo Turístico de la Intendencia de Canelones propone tres actividades para el Día del Patrimonio que en esta 26ª edición se realiza el fin de semana del 3 y 4 de octubre bajo el lema “Medicina y salud, bienestar a preservar”.

La Parroquia Cristo Obrero obra de Eladio Dieste, en Ruta 11 km 164 de Estación Atlántida, abrirá sus puertas de 10:00 a 16:00 horas, con visitas guiadas a las 10.30, 12:00, 14:00 y 15:00 horas, para las que se requiere reserva previa en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o por el teléfono 4372 6122.

El Caminatour Centenario de Atlántida tendrá lugar a las 10:00, 12:00 y 14:00 horas e incluirá el casco antiguo y el edificio El Planeta, saliendo de la Oficina de Turismo en la calle Roger Balet esq. Calle 18. También es con reserva previa en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o por el teléfono 4372 6122.

En el marco de la emergencia sanitaria, en estos momentos no está habilitado el ingreso al Mirador del Águila, pero se puede recorrer sus alrededores apreciando la originalidad de esta emblemática construcción. Y para dar a conocer sus características e historia, la Dirección de

Desarrollo Turístico elaboró una audioguía, la cual se descarga escaneando un código QR que se encuentra en el cartel de la entrada, así como se escucha en www.turismo.imcanelones.gub.uy.

En todos los lugares se cumplirá con las medidas sanitarias, recomendando evitar aglomeraciones, respetar el distanciamiento físico y el uso de tapabocas.

Por más información: Dirección de Desarrollo Turístico de Canelones

Tel: 4372 3104 – 4372 6122