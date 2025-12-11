El parque Artigas de Las Piedras encendió luces de navidad con un espectáculo musical

Details Thursday, 11 December 2025 19:13

El pasado sábado 6 de diciembre realizaron el cierre de las propuestas y actividades anuales en el parque Artigas de Las Piedras.

El momento fue propicio para una jornada nocturna con gran participación de habitantes que disfrutaron de espectáculos musicales y artísticos al pie del obelisco que recuerda la Batalla de Las Piedras.

También se procedió al encendido de tres árboles del parque que fueron decorados con luces navideñas, generando un espacio lúdico para niñas y niños durante todo el mes de diciembre.

El encendido se realizó durante el concierto del núcleo local perteneciente al proyecto “Un niño, un instrumento” de la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Canelones. Esa noche, el taller de pintura de Mariela Rosas expuso algunas de sus obras y hubo actividades recreativas a cargo del Grupo de Animadores de Las Piedras y una feria artesanal.

Entre los espectáculos se presentaron Malambo Oriental, el Ballet Folclórico Nacional, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Sodre - Núcleo Las Piedras, el Coro Umacapiruá de Historia Teatro, Grupacâo Capoeira, el Grupo Instrumental Pedrense y la Murga La Malta.

La alcaldesa Romina Espiga, presente en la actividad, ofreció un saludo festivo, mientras que el director de Parques, Alejandro Guarnieri, realizó un repaso por los hitos del año y destacó las actividades realizadas en el auditorio y en el museo a cielo abierto, así como las acciones vinculadas a la plantación y cuidado de los árboles como parte del compromiso con el ambiente y la comunidad. También remarcaron la nueva cartelería que se instaló en el parque y la inauguración del Monumento a Ansina.

ALCALDESA ESPIGA

En declaraciones a Actualidad, la alcaldesa de Las Piedras, Romina Espiga, manifestó sobre las recientes actividades desarrolladas en el parque Artigas y las propuestas culturales que se vienen realizando en el marco de las celebraciones de fin de año, que “el sábado 6 de diciembre se llevó a cabo en el Parque Artigas el evento ‘Enciende Parques’, una jornada en la que se iluminaron las luces navideñas y se presentó el nuevo árbol de Navidad instalado en el lugar”.

Agregó que “la actividad incluyó una feria de emprendedores y la participación artística de los distintos colectivos culturales que utilizan habitualmente el espacio del parque Artigas”.