Bebé de un año fue herida por proyectiles que ingresaron a su dormitorio

Details Tuesday, 17 March 2026 13:20

Una niña de un año permanece internada en el Hospital Pereira Rossell tras resultar herida por varios disparos que ingresaron a su casa desde la calle, en el barrio Flor de Maroñas de Montevideo.

Según informaron fuentes policiales, la bebé estaba junto a su madre en el dormitorio cuando los proyectiles atravesaron la ventana. La pequeña recibió dos impactos en el abdomen y uno en el brazo izquierdo. Su estado es grave, aunque estable.

La niña fue trasladada inicialmente a la policlínica de Malinas por un particular y luego derivada al centro de salud especializado, donde recibe atención médica.

La Policía Científica trabajó en la vivienda y las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del hecho.

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