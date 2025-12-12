Habilitan el pasaje superior del nuevo intercambiador en Rutas 8 y 9

Details Friday, 12 December 2025 16:25

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que quedó operativo el pasaje superior del intercambiador de Rutas 8 y 9, en sentido oeste, junto con la circulación por la doble vía de Ruta 8 ubicada debajo de la estructura. La intervención se desarrolla a la altura del km 65,100.

Las obras comenzaron el 17 de junio de 2024 y continuarán hasta el 19 de diciembre de 2025. Según lo previsto, antes del comienzo de la temporada estival se habilitarán las restantes ramas del intercambiador, lo que permitirá completar la circulación en toda el área.