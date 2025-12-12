Persecución policial terminó con el vuelco de un vehículo hurtado en la Ruta 69

Details Friday, 12 December 2025 16:35

Una intensa persecución policial que comenzó en la Ruta 107 terminó en un accidente en el kilómetro 30,500 de la Ruta 69. El vehículo involucrado, un Chery QQ que había sido hurtado y transportaba a cinco adolescentes, volcó tras perder el control en una curva e impactó contra una columna de alumbrado.

Según informó la Brigada de Seguridad Rural, el conductor del vehículo, de 17 años, huyó a alta velocidad al notar la presencia policial. Ignoró las indicaciones y recorrió primero la Ruta 32 y luego la Ruta 69, hasta que la maniobra imprudente provocó el vuelco.

Dos de los ocupantes, de 15 y 17 años, resultaron con politraumatismos leves, mientras que los otros tres menores no sufrieron lesiones.

La Policía confirmó, mediante el número de chasis, que el automóvil había sido hurtado el 5 de setiembre de 2024, con requisitoria pendiente por la Seccional 5 de La Paz. El conductor ya había sido identificado previamente en tres ocasiones por conducir sin autorización y había protagonizado dos siniestros de tránsito.

El procedimiento quedó a cargo de la Seccional 21 de Las Piedras.