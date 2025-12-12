Alumnos de la escuela rural N° 98 de Tala crean artefacto que detecta al Picudo Rojo

Details Friday, 12 December 2025 16:45

La Escuela Rural N° 98, ubicada en la zona El Tigre, un paraje rural de Tala sobre la Ruta 40, se destacó por un proyecto impulsado por los alumnos, quienes construyeron un dispositivo robótico para detectar el Picudo Rojo que afecta a las palmeras de nuestro departamento, Montevideo, San José y otros de la zona sur del país.

Según informó ANEP, el trabajo fue realizado a través de una aplicación del portal Ceibal que les permitió no solo encontrar una posible solución, sino también investigar sobre el tema en profundidad.

La maestra directora, quien estuvo al frente de este proyecto, que sembró la semilla de la curiosidad y la investigación en los estudiantes, contó que “surgió a raíz de que las palmeras que se encontraban en el patio de la escuela estaban siendo profundamente afectadas por el insecto y debieron ser retiradas del predio”. Esto impulsó a los alumnos y la maestra a investigar para evaluar la posibilidad de encontrar alguna solución al problema.

Expresó que “a través de la clase de Pensamiento Computacional y con el acompañamiento de la maestra Karina Martínez, los alumnos se pusieron a trabajar”.

Los niños Franco Posente, Rosamaría Posente, Julieta Rodríguez y Lucas Silva crearon un dispositivo que les permite, mediante un micrófono con sensor, detectar o no la presencia del Picudo Rojo en una palmera.

La maestra directora valoró el momento vivido con los alumnos, “lo que se notó durante el año fue el entusiasmo de los niños por aprender, por conocer”, explicó. Con el objetivo de saber más, realizaron en una primera fase mucha investigación y lectura; luego se hizo un relevamiento fotográfico, se tomaron muestras y se recolectaron larvas. Todo eso se llevó al laboratorio para continuar estudiando al insecto en el aula.