Figuras históricas revivieron en Las Piedras en Museos en la Noche 2025

Details Thursday, 18 December 2025 19:04

En una nueva edición de Museos en la Noche, el Parque Artigas de Las Piedras se convirtió en escenario de una representación histórica, donde se revivieron escenas de la gesta artiguista.

Bajo el nombre Historias que despiertan, la actividad logró atraer a una gran cantidad de público y sumergir a los asistentes en la historia del país a través del arte y la danza.

El director de Eventos de la Dirección de Parques de la Intendencia de Canelones, Alejandro Guarnieri, destacó que la propuesta buscó contar la historia del parque, utilizando la danza y el arte como vehículos de transmisión. "La idea fue contar cada uno de los espacios que tiene el parque a través del arte y la danza, y por suerte acompañó mucho público", señaló.

La jornada, organizada en colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), incluyó la participación de grupos de danza folclórica locales. La actividad comenzó con un homenaje al comandante artiguista Joaquín Lenzina, popularmente conocido como Ansina, en el pie del recientemente inaugurado monumento en su honor, donde un dúo de payadores rindió tributo al héroe. Además, el presidente del Correo Uruguayo, Gabriel Bonfrisco, destacó la entrega de una ilustración de Ansina, realizada para un sello de 2019, que fue colocada en la placa conmemorativa del monumento.

A continuación, los asistentes se dirigieron al Auditorio del Bicentenario, donde se proyectó un video sobre el parque y la historia de la Batalla de Las Piedras. La noche continuó con un recorrido guiado por el parque, donde los visitantes pudieron disfrutar de diversas representaciones históricas, desde escenas de batalla hasta danzas folclóricas evocando el espíritu de Artigas y el ejército oriental. Los relatos históricos cobraron vida en el mismo lugar donde, 214 años atrás, se produjo una de las victorias más emblemáticas de la lucha por la independencia.

La actividad, que se desarrolló en dos recorridos guiados, recibió una gran concurrencia, con cientos de personas de todas las edades participando de este viaje por la historia, sumergidos en el entorno natural y patrimonial del parque.