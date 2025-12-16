Importante incendio afectó dos viviendas en el centro de la ciudad de Canelones

Details Tuesday, 16 December 2025 12:32

En la noche del día de ayer 15 de diciembre de 2025, próximo a la hora 19:50, personal de la Dirección Nacional de Bomberos intervino ante un incendio generalizado en una vivienda, ocurrido en Batlle y Ordóñez esquina Artigas, en la ciudad de Canelones.

Al arribo de la primera dotación actuante del Destacamento de Canelones, se constató un incendio generalizado y en propagación a viviendas linderas, solicitándose de inmediato apoyo de personal a través del CCU, concurriendo dotaciones del Destacamento de Las Piedras, así como apoyo hídrico mediante cisterna del Cuartel Centenario de Montevideo.

El incendio afectó en forma inicial cuatro habitaciones con importante carga de fuego, no registrándose personas atrapadas. La propagación se vio favorecida por la presencia de techos de membrana y por la alta concentración de equipos electrónicos (televisores) en un local de reparación, así como por la compleja estructura edilicia, con viviendas contiguas y múltiples habitaciones internas, lo que dificultó el acceso inicial.

Las dotaciones actuantes realizaron un ataque directo por dos frentes, logrando controlar el fuego e impedir su propagación hacia un local del Banco de Seguros del Estado y un local del Poder Judicial, ubicados a media cuadra del siniestro. Una vez disminuida la intensidad de las llamas, se procedió al ingreso total a la estructura para la extinción y remoción de focos remanentes.

Como consecuencia del evento, resultaron dos viviendas afectadas. No se registraron lesionados ni fallecidos. Cuatro personas fueron asistidas por inhalación de humo, siendo posteriormente dadas de alta en el sanatorio local.

En el lugar trabajó también personal de la Jefatura de Policía de Canelones, a cargo de la seguridad del perímetro, personal de UTE, y el CECOED Departamental.