Saturday, 31 January 2026

 
TITULARES

Sarampión en el país: 14 casos confirmados y cinco bajo seguimiento del MSP

Details
Saturday, 31 January 2026 13:26

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que en Uruguay se registran 19 casos de sarampión, entre confirmados y sospechosos.

Según el MSP, 14 casos fueron confirmados, mientras que 5 permanecen bajo seguimiento como sospechosos. Del total de 14 casos confirmados, 10 estuvieron asociados a importación, dentro de los cuales se incluyen 2 casos confirmados por nexo epidemiológico. Además, se identificaron 4 casos importados provenientes de Bolivia y España.

En ese contexto, una persona con diagnóstico confirmado requirió internación, aunque posteriormente recibió el alta médica.

En cuanto a la distribución por departamento, Montevideo suma 6 casos, de los cuales 2 son confirmados y 4 permanecen en seguimiento. En Río Negro, en tanto, se contabilizan 13 casos, con 12 confirmados y 1 en seguimiento.

Espacio patrocinado

RECIENTES

Peatón murió tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga

January 31, 2026

Sarampión en el país: 14 casos confirmados y cinco bajo seguimiento del MSP

January 31, 2026

Canelones Suena Bien reunió a más de 60.000 personas en su primera noche

January 30, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.