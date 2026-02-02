Monday, 02 February 2026

 
TITULARES

Peñarol ganó la Supercopa Uruguaya tras vencer a Nacional por penales

Details
Monday, 02 February 2026 02:29

Peñarol y Nacional disputaron este domingo la final de la Supercopa Uruguaya en el Estadio Centenario. El clásico terminó empatado 0-0 después de los 90 minutos reglamentarios y el tiempo extra.

La definición se fue a la tanda de penales, donde Peñarol se impuso por 4-2, con destacada actuación del arquero Sebastián Britos, y se coronó campeón de la primera copa oficial de la temporada.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Diego Aguirre alcanzó su tercer título en la Supercopa Uruguaya.

Foto: AUF

Espacio patrocinado

RECIENTES

Peñarol ganó la Supercopa Uruguaya tras vencer a Nacional por penales

February 02, 2026

Peatón murió tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga

January 31, 2026

Sarampión en el país: 14 casos confirmados y cinco bajo seguimiento del MSP

January 31, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.