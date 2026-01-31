Saturday, 31 January 2026

 
Peatón murió tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga

Saturday, 31 January 2026 13:41

Un peatón de 54 años falleció tras ser embestido por un vehículo que se dio a la fuga, en un siniestro registrado en la madrugada de este sábado, sobre la Ruta 7, a la altura del kilómetro 52, en San Jacinto, departamento de Canelones.

El hecho se registró alrededor de las 00:15 horas, y el cuerpo fue hallado sin vida sobre la banquina. En el lugar se encontraron restos plásticos y otros elementos que podrían pertenecer al vehículo involucrado, cuya identificación aún no ha sido posible.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Pando, en coordinación con la Seccional 14 de Canelones.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

