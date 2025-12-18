Thursday, 18 December 2025

 
TITULARES

Municipio de Progreso presenta prioridades para 2026 en audiencia pública

Details
Thursday, 18 December 2025 19:22

El Municipio de Progreso llevó a cabo una audiencia pública para rendir cuentas sobre la gestión del Consejo Municipal y fijar las prioridades de trabajo para 2026, con participación de autoridades y vecinos.

Durante la audiencia, representantes de las cuatro Comisiones Asesoras del Municipio presentaron los logros alcanzados en sus respectivas áreas y detallaron los proyectos en los que se enfocarán en los próximos meses. Las comisiones expuestas fueron: Institucional y Comunicación, Movilidad y Obras, Educación, Cultura y Deporte, y Productiva y Social.

En cuanto a los proyectos para 2026, se definieron varias prioridades para el municipio:

  • Consolidación barrial en San Pedro, que incluirá la realización de obras de cordón cuneta y tratamiento bituminoso en las calles.
  • Avance de la Manzana Educativa, con la construcción de veredas y senderos peatonales que conecten los centros educativos.
  • Creación del Parque de la Educación "Otto Niemann", un nuevo espacio público destinado al encuentro y aprendizaje.
  • Remodelación de la plaza de Villa Los Ingleses, con mejoras en la accesibilidad, el equipamiento y los espacios de recreación.
  • Contratación de retroexcavadora y camión para trabajos varios, en conjunto con un proyecto de poda, con el fin de mejorar el mantenimiento y la seguridad en los barrios.
  • Fortalecimiento del plan de castraciones, como parte de una política integral de bienestar animal y salud comunitaria.
  • Reforma edilicia del Espacio Cultural, para ampliar y mejorar la oferta cultural de la ciudad.
  • Implementación de Carteleras Comunitarias, que servirán como soportes físicos para la difusión de actividades del municipio, los barrios y las organizaciones sociales.

Durante la audiencia, intervinieron el alcalde Claudio Duarte y los concejales Pablo Arias, Clever Pereyra, Sonja Torino, Agustín Curbelo, Olga Molinari y Silvia Díaz, quienes brindaron detalles sobre los proyectos en curso y escucharon las inquietudes y propuestas de los vecinos.

RECIENTES

Más de 226.000 perfumes de contrabando retenidos en un operativo policial

December 18, 2025

Municipio de Progreso presenta prioridades para 2026 en audiencia pública

December 18, 2025

Figuras históricas revivieron en Las Piedras en Museos en la Noche 2025

December 18, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.