Municipio de Progreso presenta prioridades para 2026 en audiencia pública

Details Thursday, 18 December 2025 19:22

El Municipio de Progreso llevó a cabo una audiencia pública para rendir cuentas sobre la gestión del Consejo Municipal y fijar las prioridades de trabajo para 2026, con participación de autoridades y vecinos.

Durante la audiencia, representantes de las cuatro Comisiones Asesoras del Municipio presentaron los logros alcanzados en sus respectivas áreas y detallaron los proyectos en los que se enfocarán en los próximos meses. Las comisiones expuestas fueron: Institucional y Comunicación, Movilidad y Obras, Educación, Cultura y Deporte, y Productiva y Social.

En cuanto a los proyectos para 2026, se definieron varias prioridades para el municipio:

Consolidación barrial en San Pedro , que incluirá la realización de obras de cordón cuneta y tratamiento bituminoso en las calles.

, que incluirá la realización de obras de cordón cuneta y tratamiento bituminoso en las calles. Avance de la Manzana Educativa , con la construcción de veredas y senderos peatonales que conecten los centros educativos.

, con la construcción de veredas y senderos peatonales que conecten los centros educativos. Creación del Parque de la Educación "Otto Niemann" , un nuevo espacio público destinado al encuentro y aprendizaje.

, un nuevo espacio público destinado al encuentro y aprendizaje. Remodelación de la plaza de Villa Los Ingleses , con mejoras en la accesibilidad, el equipamiento y los espacios de recreación.

, con mejoras en la accesibilidad, el equipamiento y los espacios de recreación. Contratación de retroexcavadora y camión para trabajos varios, en conjunto con un proyecto de poda, con el fin de mejorar el mantenimiento y la seguridad en los barrios.

para trabajos varios, en conjunto con un proyecto de poda, con el fin de mejorar el mantenimiento y la seguridad en los barrios. Fortalecimiento del plan de castraciones , como parte de una política integral de bienestar animal y salud comunitaria.

, como parte de una política integral de bienestar animal y salud comunitaria. Reforma edilicia del Espacio Cultural , para ampliar y mejorar la oferta cultural de la ciudad.

, para ampliar y mejorar la oferta cultural de la ciudad. Implementación de Carteleras Comunitarias, que servirán como soportes físicos para la difusión de actividades del municipio, los barrios y las organizaciones sociales.

Durante la audiencia, intervinieron el alcalde Claudio Duarte y los concejales Pablo Arias, Clever Pereyra, Sonja Torino, Agustín Curbelo, Olga Molinari y Silvia Díaz, quienes brindaron detalles sobre los proyectos en curso y escucharon las inquietudes y propuestas de los vecinos.