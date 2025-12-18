Más de 226.000 perfumes de contrabando retenidos en un operativo policial

Details Thursday, 18 December 2025 19:42

La Policía Nacional, a través de la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones (DIPN) y con el apoyo del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA), llevó a cabo un operativo que resultó en la incautación de más de 226.000 perfumes apócrifos. El valor aduanero de la mercancía supera los 452 millones de pesos uruguayos.

Según informó la fuerza, las investigaciones revelaron que la mercadería estaba siendo cargada en el free shop Curi y era trasladada en un camión uruguayo hacia una chacra en Rivera. Desde allí, los productos eran transferidos a un camión brasileño con destino a Brasil.

El operativo se concretó en horas de la tarde, cuando los equipos interceptaron el camión brasileño en la Ruta 5. En su interior, se encontraron cajas con perfumes de marcas reconocidas, cuyas características generaron sospechas de falsificación.

El conteo y registro de la mercadería permitió confirmar la presencia de 792 bultos, con perfumes que imitaban 35 modelos diferentes, entre ellos marcas como Chanel, Paco Rabanne y Carolina Herrera. De este total, fueron incautadas 114.048 unidades.

La jueza especializada ordenó la incautación del camión, el semirremolque y el contenedor que transportaba toda la mercadería. Por su parte, la Fiscalía dispuso el decomiso de los productos y la comunicación con los representantes legales de las marcas, en cumplimiento con la Ley 17.011.

Además, durante el operativo, los efectivos intervinieron el free shop, donde se incautaron otros 778 bultos con 112.032 unidades de perfumes falsificados.

Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial, y la investigación sigue en curso para determinar responsabilidades adicionales. La valoración preliminar de toda la mercadería incautada asciende a 452.160.000 pesos uruguayos, lo que equivale a unos 11 millones de dólares aproximadamente.